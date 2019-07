Con l'acquisizione della Fox da parte di Disney, molti franchise sono passati nelle mani della Casa delle Idee, e tra questi spicca quello dedicato al celebre Deadpool, già protagonista di due esilaranti capitoli.

Nel cercare di dare qualche piccolo aggiornamenti ai fan, il regista di Deadpool 2 - David Leitch - è sembrato entusiasta dell'ipotetico nuovo progetto, senza però regalare veri e propri scoop.

Impegnato nel tour promozionale del suo ultimo film - Hobbs and Shaw - il regista David Leitch ha confermato di avere tante pazze idee per il terzo capitolo, rivelando però di non aver avuto ancora contatti con la Disney.

Il regista ha esortato i fan ad avere ancora un po' di pazienza, e questo anche perchè l'acquisizione della Fox da parte della Disney si è ufficializzata solo da poco, pertanto ci vorrà del tempo prima che tutti i personaggi Marvel/Fox vengano introdotti nel Marvel Cinematic Universe.

A tal proposito, vogliamo ricordare che i Marvel Studios sveleranno l'intera Fase 4 dell'MCU durante il San Diego Comic-Con e, secondo indiscrezioni, nessuno dei personaggi Fox dovrebbe ottenere un ruolo primario nei film, ne tanto meno un titolo standalone.

Non resta che attendere novità.