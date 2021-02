Superman and Lois: tante sequenze inedite nel nuovo spot tv

The Cw è tornata a promuovere il lancio della serie tv Superman and Lois in rete, e lo ha fatto attraverso il rilascio di un nuovo spettacolare spot tv.

A meno di un mese dalla messa in onda dell’episodio première (qui le foto ufficiali), Superman and Lois si mostra ancora una volta con uno spot che regala tante sequenze mai viste in precedenza, nuovi pericoli per il celebre supereoe DC, ma soprattutto una versione inedita del costume di Superman, molto più simile a quello indossato da Henry Cavill nel DCEU.

SUPERMAN & LOIS

PRODUZIONE: Lo show sarà prodotto da Greg Berlanti, Sarash Schechter e Geoff Johns. Nasce come spin-off della serie tv Supergirl. CAST: Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass, Alexander Garfin, Emmanuelle Chriqui, Dylan Walsh, Erik Valdez, Kyle Cushing, Wolé Parks, Inde Navarrette, Sarah Cushing.

TRAMA: In Superman & Lois, dopo anni passati a confrontarsi con supercriminali megalomani, mostri che scatenano il caos su Metropolis e invasori alieni intenzionati a spazzare via la razza umana, il supereroe più famoso del mondo, L’uomo d’acciaio aka Clark Kent (Tyler Hoechlin, “Teen Wolf” ) e la giornalista più famosa dei fumetti, Lois Lane (Elizabeth Tulloch, “Grimm”), si trovano faccia a faccia con una delle loro più grandi sfide di sempre: affrontare lo stress, le pressioni e le complessità che derivano dall’essere genitori che lavorano nella società di oggi. A complicare il già scoraggiante lavoro di allevare due ragazzi, è il fatto che Clark e Lois devono anche preoccuparsi se i loro figli Jonathan (Jordan Elsass, “Little Fires Everywhere”) e Jordan (Alexander Garfin, “The Peanuts Movie”) possano ereditare i superpoteri kryptoniani del padre a mentre crescono. Ritornando a Smallville per gestire alcuni affari di famiglia nel Kent, Clark e Lois si riavvicinano a Lana Lang (Emmanuelle Chriqui, “Entourage”), un ufficiale di prestito locale che è anche stato il primo amore di Clark, e a suo marito Kyle Cushing (Erik Valdez , “Graceland”), che è il capo dei pompieri. Gli adulti non sono i soli a riscoprire vecchie amicizie a Smallville, dato che i figli dei Kent familiarizzano con la figlia ribelle di Lana e Kyle, Sarah (Inde Navarrette, “Wander Darkly”). Certo, non c’è mai un momento di noia nella vita di un supereroe, specialmente con il padre di Lois, il generale Samuel Lane (Dylan Walsh, “Nip / Tuck”) che in ogni momento è in cerca di Superman per sconfiggere un cattivo o salvare la giornata. Nel frattempo, il ritorno di Superman e Lois nell’idilliaca Smallville è destinato ad essere sconvolto quando un misterioso sconosciuto (Wolé Parks, “All American”) entra nella loro vita.

Lo show andrà in onda su The Cw dal 23 febbraio 2021.