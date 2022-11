Super Mario Bros – Il Film, ecco i poster dei protagonisti

Dopo il fantastico trailer diffuso questa notte, Super Mario Bros – Il Film è tornato protagonista sulla rete attraverso il lancio dei characters poster dedicati ai protagonisti.

I cinque poster, diffusi attraverso l’account Twitter di RealD, mostrano i volti di Mario, Luigi, della Principessa, Donkey Kong e Toad. Manca all’appello quello del super villain Bowser, ma è molto probabile che possa essere rilasciato nelle prossime ore (lo aggiungeremo alla galleria in fondo alla pagina in secondo momento).

Intanto godetevi, se non lo avete già fatto, il nuovo trailer di Super Mario Bros – Il Film seguendo questo nostro indirizzo.

SUPER MARIO BROS – IL FILM

Super Mario Bros – Il Film arriverà al cinema in live animation, con Aaron Horvath e Michael Jelenic in cabina di regia, e Matthew Fogel (Minions 2) come sceneggiatore. La Illumination Entertainment di Chris Meledandri e Shigeru Miyamoto (creatore del gioco originale) per Nintendo si è occupato della produzione con Universal Pictures.

Tra i protagonisti del cast vocale ci sarà spazio per Chris Pratt, che doppierà Mario, ma anche per Anya Taylor-Joy (Princess Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong), Fred Armisen (Cranky Kong), Kevin Michael Richardson (Kamek) e Sebastian Maniscalco (Spike).

Al cinema dal 7 aprile 2023. In Italia dal 6 aprile.