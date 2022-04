Sulle Nuvole: Tommaso Paradiso incontra il pubblico del The Space Cinema Moderno

In occasione del suo esordio alla regia con Sulle Nuvole, il neo regista Tommaso Paradiso incontrerà il pubblico del The Space Cinema Moderno.

La direzione del circuito cinematografico The Space Cinema ha fornito poche ore fa il comunicato ufficiale relativo all’evento che si terrà il prossimo 26 aprile, potete leggerlo qui di seguito:

‘SULLE NUVOLE’: TOMMASO PARADISO INCONTRA IL PUBBLICO AL THE SPACE CINEMA MODERNO

Il regista del film ed ex leader del gruppo musicale Thegiornalisti sarà presente in sala per salutare il pubblico prima dello spettacolo del 26 aprile ore 19:00

Roma, 22 aprile 2022 – È prevista per il 26 aprile la presenza al The Space Cinema Moderno di Tommaso Paradiso per salutare il pubblico romano al suo debutto come regista del film ‘Sulle Nuvole’.

Il lungometraggio ‘Sulle Nuvole’, intitolato come il primo disco da solista del regista, racconta la storia di Nic Vega (Marco Cocci) un cantante di successo che sta attraversando un momento difficile della carriera. Il protagonista è rimasto solo e privo d’ispirazione; decide improvvisamente di ritornare da Francesca (Barbara Ronchi), il suo grande amore. Un amore durato anni, fatto di alti e bassi e di sofferenze che li ha portati a prendere due strade differenti: ora Francesca è felice e vive una vita serena. Riuscirà Nic a riaccendere l’amore e trovare il proprio riscatto professionale?

L’appuntamento in sala è per martedì 26 aprile quando il regista incontrerà gli spettatori presenti allo spettacolo delle 19:00.

È già possibile acquistare i biglietti: https://www.thespacecinema.it/extra/sulle-nuvole