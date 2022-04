Addio a Jacques Perrin, fu tra i protagonisti di Nuovo Cinema Paradiso

Si è spento a Parigi all’età di 80 anni l’attore, produttore e regista Jacques Perrin, noto in Italia soprattutto per aver interpretato il ruolo del protagonista in Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore.

Pseudonimo di Jacques-André Simonet, Perrin in tutta la sua carriera ha lavorato con i più grandi registi del panorama cinematografico europeo come Henri-Georges Clouzot, Valerio Zurlini (che lo diresse in La ragazza con la valigia accanto a Claudia Cardinale), Claude Chabrol e Costa-Gavras per il quale recitò nel film premio Oscar Z – L’orgia del potere figurando anche come produttore della pellicola.

Ma il film per cui è maggiormente ricordato dal pubblico italiano è Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore in cui vestì i panni di Salvatore che, diventato regista, torna nel suo paese natale in Sicilia e rivive i suoi ricordi di bambino.

Perrin è stato molto attivo anche dietro la macchina da presa in qualità di produttore e regista; tra i film da lui diretti ricordiamo il documentario Il popolo migratore (2001) che richiese quattro anni di lavoro.