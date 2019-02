Nelle ultime ore Nickelodeon ha annunciato l'arrivo della serie animata dedicata a Paddington, ma anche di alcuni spin-off dedicati ai personaggi secondari di SpongeBob Squarepants.

L’annuncio è stato fatto dal presidente Brian Robbins:

“Abbiamo molto chiaro chi sono i bambini di oggi e cosa desiderano, così abbiamo creato una maggiore varietà di show e di serie per loro e stiamo lavorando con nuovi talenti e produttori”, ha spiegato Robbins. “Abbiamo messo insieme un nuovo team creativo, che con rinnovata energia riporterà nuova vitalità a Nickelodeon”.

Su SpongeBob:

Il franchise più famoso e redditizio di Nickelodeon compie quest’anno 20 anni e, in attesa dell’arrivo al cinema del terzo film intitolato It’s A Wonderful Sponge, il canale lo festeggerà con un episodio speciale della durata di un’ora. Sarà intitolato SpongeBob’s Big Birthday Blowout e andrà in onda in America il 12 luglio. Inoltre, sono nei piani anche delle nuove serie e dei film spin-off dedicati ai personaggi più amati del mondo di SpongeBob.