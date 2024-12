L’ultimo ciak alla stagione finale di Stranger Things è stato ufficialmente dato, a riferirlo il co-creatore dello show Ross Duffer.

Con una release su Netflix fissata per una data generica nel 2025, l’ultima avventura della famosa serie tv Stranger Things chiude i battenti sul set e si avvia ad una lunga fase di post-produzione. Il co-creatore e co-showrunner Ross Duffer (l’altro è il fratello Matt) ha deciso di postare sui social alcune immagini dal backstage, ma anche un lungo e sentito ringraziamento a cast e troupe.

Stranger Things S5 | Ross Duffer su Instagram

Raccontiamo questa storia da quasi un decennio, ormai. Numerosi membri del nostro cast si sono uniti a noi quando erano bambini, di dieci o undici anni. Per loro non è stato solo uno show – è stata una parte cruciale della loro infanzia. Sono cresciuti davanti ai nostri occhi, diventando più che attori: sono diventati famiglia. Ma non è solo il cast che consideriamo una famiglia.

La nostra troupe – molti dei quali sono stati con noi fin dall’inizio – occupa un posto speciale nei nostri cuori. La loro passione e la loro dedizione sono state la spina dorsale di questo viaggio. Tutte le persone coinvolte erano determinate a portare questa storia fino a una conclusione soddisfacente. Ci hanno messo il loro cuore e la loro anima, e non potremmo essere più orgogliosi di ciò che hanno realizzato. Non vediamo lora di condividerlo con voi il prossimo anno. Fino ad allora: passo e chiudo.

Stranger Things | Note di Produzione

Stranger Things è un prodotto Netflix Originals. Gli showrunners sono Matt Duffer e Ross Duffer. Nel cast principale sono presenti Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Joe Keery, Noah Schnapp, Sadie Sink, Dacre Montgomery, Brett Gelman, Priah Ferguson, Joel Stoffer, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko, Robert Englund. Dalla quinta stagione anche Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux, ma anche Linda Hamilton.

TRAMA SERIE: Nato come una lettera d’amore verso quei film degli anni ‘80 che hanno affascinato un’intera generazione, Stranger Things è un dramma emozionante ambientato nella città apparentemente normale del Midwest di Hawkins, nell’Indiana. Dopo che un ragazzo è svanito nel nulla, il suo affiatato gruppo di amici e familiari cerca risposte e viene trascinato in una serie di eventi mortali e ad alto rischio. Sotto la superficie della loro città si nasconde uno straordinario mistero soprannaturale, insieme ad esperimenti governativi top-secret e una pericolosa porta che collega il nostro mondo a un regno potente ma sinistro. Le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno alterate poiché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo per sempre.

Stranger Things chiuderà con la quinta stagione. Netflix la distribuirà nel 2025.