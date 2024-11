La Stagione 5 di Stranger Things sarà l’ultima ad essere trasmessa, ed è per questo che l’attesa dei fan cresce di giorno in giorno.

Nel giorno in cui i fan delle serie tv festeggiano lo “Stranger Things Day“, infatti, Netflix ha diffuso in rete un brevissimo teaser trailer in cui sono presenti i titoli degli 8 episodi finali. Il teaser trailer non offre nessuna sequenza di girato, ma conferma il rilascio della stagione finale nel 2025 (e quindi non nel 2026), ed il salto temporale (un anno dopo gli eventi della Stagione 4).

Stranger Things Day | Cosa si festeggia il 6 novembre?

Il 6 novembre 1983 Will Byers è scomparso a Hawkins, in Indiana. I fan della serie tv in tutto il mondo festeggiano il 6 novembre come la giornata mondiale di Stranger Things, un’occasione per condividere il loro amore per la serie.

Stranger Things S5 | I Titoli

La missione

La scomparsa di

La trappola

Il mago

La scossa

La fuga da Camazotz

Il ponte

Il mondo reale

Stranger Things | Note di Produzione

Stranger Things è un prodotto Netflix Originals. Gli showrunners sono Matt Duffer e Ross Duffer. Nel cast principale sono presenti Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Joe Keery, Noah Schnapp, Sadie Sink, Dacre Montgomery, Brett Gelman, Priah Ferguson, Joel Stoffer, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko, Robert Englund. Dalla quinta stagione anche Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux, ma anche Linda Hamilton.

TRAMA SERIE: Nato come una lettera d’amore verso quei film degli anni ‘80 che hanno affascinato un’intera generazione, Stranger Things è un dramma emozionante ambientato nella città apparentemente normale del Midwest di Hawkins, nell’Indiana. Dopo che un ragazzo è svanito nel nulla, il suo affiatato gruppo di amici e familiari cerca risposte e viene trascinato in una serie di eventi mortali e ad alto rischio. Sotto la superficie della loro città si nasconde uno straordinario mistero soprannaturale, insieme ad esperimenti governativi top-secret e una pericolosa porta che collega il nostro mondo a un regno potente ma sinistro. Le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno alterate poiché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo per sempre.

