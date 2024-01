Stephen Lang conferma l’inizio delle riprese di Avatar 4

Le riprese di Avatar 4 sono ufficialmente partite, sarà il quarto capitolo della serie da cinque film annunciata da James Cameron.

Ad annunciare il via ai lavori sul set di Avatar 4 è stato in queste ore l’attore Stephen Lang (il colonnello Quaritch) attraverso il rilascio di una foto dal set del film. L’immagine in questione mostra l’attore mentre indossa la classica tuta da motion capture. Lang tornerà come Quaritch (o meglio come il suo avatar Na’vi) anche nel terzo capitolo “Avatar 3” attualmente in fase di post-produzione.

Avatar 4, secondo le parole di James Cameron, porterà lo scontro tra umani e Na’vi sul pianeta Terra, spostando pertanto l’attenzione dei fan dalle spettacolari locations di Pandora a quelle più amichevoli del nostro pianeta. A quanto pare, le riprese del film sono state anticipate in virtù del fatto che la release ufficiale nelle sale di Avatar 3 è stata spostata a dicembre 2025, offrendo pertanto più tempo a Cameron e company.

Facendo un piccolo passo indietro, invece, Avatar 3 andrà a mostrare la prima guerra interna tra Na’vi: lo scontro vedrà da una parte la tribù degli Omatikaya (di cui fa parte la famiglia Sully) e quella dei Metkayna, presentata in Avatar: La via dell’Acqua (la nostra recensione) e guidata da Tonowari (Cliff Curtis) e Ronal (Kate Winslet), dall’altra il così noto “popolo della cenere“, una tribù che ha trovato la propria casa nei territori vulcanici di Pandora.

Avatar 3: regia, cast, trama.

Avatar 3 sarà diretto da James Cameron. NEL CAST sono al momento confermati Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh.

La release al cinema è stata rinviata al 19 dicembre 2025.