USS Callister, il primo episodio della quarta stagione della serie antologica Black Mirror, otterrà prossimamente uno spin-off in 3 parti la cui produzione dovrebbe partire entro la fine di quest’anno.

L’episodio originale, la cui estetica è totalmente ispirata alla serie classica di Star Trek, segue Robert Daly, il Direttore Tecnico di una grande società di videogiochi, il quale ha ideato una piattaforma multiplayer con cui stolkerizza i suoi colleghi che gli mancano di rispetto. Robert Daly, in questo cinico gioco, diventa il capitano di una astronave al fine di esercitare sadicamente il suo potere nei confronti delle sue povere vittime.

In USS Callister l’attore Jesse Plemons veste i panni del Direttore Tecnico Robert Daly e Cristin Milioti quelli della nuova assunta. Inoltre nel cast trovano spazio Jimmi Simpson (Walton), Michaela Coel (Shania) e Milanka Brooks (Elena Tulaska). Al momento sembrerebbero confermati per rivestire i loro originali ruoli Plemons, Milioti e Simpson, a cui si unirà un nuovo personaggio chiamato Rinko. Sono ancora in trattative Michaela Coel, Milanka Brooks, Paul G Raymond, Osy Ikhile e Billy Magnussen.

Lo spin off sarà prodoto da Broke and Bones, la società fondata da Charlie Brooker e Annabel Jones, insieme a Pacesetter Productions, gestita da Jessica Rhoades.

Fonte: Whats on Netflix