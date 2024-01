XYZ Films ha diffuso in queste ore il primo trailer di Lovely Dark and Deep, l’horror psicologico che segna l’esordio alla regia di Teresa Sutherland.

Apprezzata dalla critica per il suo lavoro sulla sceneggiatura di Midnight Mass, la serie horror di Mike Flanagan, la scrittrice Terera Sutherland si appresta ad offrire agli appassionanti il suo primo impegno da regista con Lovely Dark and Deep. L’horror – al momento è prevista sola la distribuzione VOD – si presenta come un viaggio cosmico all’interno della psiche umana, tra visioni agghiaccianti e realtà alternative che prendono il sopravvento sulla verità.

La trama di Lovely Dark and Deep recita: “una donna coglie l’opportunità di assumere l’ambito ruolo di ranger dell’entroterra in un remoto avamposto. Mentre si adatta alla sua esistenza solitaria nella natura selvaggia, diventa consapevole di una presenza sinistra in agguato. Spinta dal bisogno di risposte, la donna intraprende un viaggio attraverso un territorio inquietante, cercando di svelare il mistero di lunga data che la perseguita fin dall’infanzia.

Nel cast diretto dalla Sutherland spazio per Georgina Campbell (Barbarian), Nick Blood (Agenti dello SHIELD) e Wai Ching Ho (Hustlers). Josh Waller (Mandy, Color Out of Space) ha prodotto il film con la Woodhead Creative. Stefanie Coimbra è stata produttrice esecutiva per House of Quest Films, insieme a Molly C. Quinn, Matthew M. Welty ed Elan Gale in rappresentanza di QWGmire.

XYZ Films distribuirà il film direttamente in VOD dal 22 febbraio 2024.