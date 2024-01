Iniziata la produzione di Star Trek: Sezione 31

Dopo cinque lunghi anni dall’iniziale annuncio, è finalmente iniziata questa settimana la produzione di Star Trek: Sezione 31, progetto che vede quale protagonista l’affascinante attrice di origini asiatiche Michelle Yeoh.

Inizialmente indicata come una serie Spin-off di Star Trek: Discovery, ora trasformato in un Film TV per Paramount+, in Sezione 31 ritroveremo nuovamente la vincitrice del premio Oscar in Everything Everywhere All at Once nei panni dell’ex Imperatrice Terrestre Philippa Georgiou Augustus Iaponius Centarius.

Questo il comunicato stampa di Paramount+ di oggi:

30 gennaio 2024 – Paramount+ ha annunciato oggi l’inizio della produzione a Toronto di STAR TREK: SECTION 31, un film evento originale con protagonista il premio Oscar® Michelle Yeoh. In STAR TREK: SECTION 31, la Yeoh riprenderà il ruolo dell’Imperatore Philippa Georgiou – personaggio che ha interpretato nella prima stagione di STAR TREK: DISCOVERY – che si unisce a una divisione segreta della Flotta Stellare. Incaricata di proteggere la Federazione Unita dei Pianeti, dovrà anche affrontare i peccati del suo passato.

Inoltre è stato annunciato il cast aggiuntivo del film che vede, oltre all’indiscussa protagonista Michelle Yeoh, il vincitore degli Emmy Sam Richardson (Ted Lasso, Veep), Omari Hardwick (Power), Kacey Rohl (Hannibal), Sven Ruygrok (One Piece), Robert Kazinsky (Pacific Rim), Humberly Gonzalez (Ginny & Georgia) e James Hiroyuki Liao (Barry).

Anche lo showrunner Alex Kurtzman ha avuto modo di esprimere la sua grande soddisfazione per l’inizio delle riprese di questo importante nuovo progetto, queste le sue parole:

“E si parte per le gare! Sono entusiasta di annunciare che le riprese principali di STAR TREK: SEZIONE 31 sono iniziate. Diamo il benvenuto al nostro incredibile cast di nuovi personaggi che si uniscono alla nostra amata Michelle Yeoh nella sua prossima selvaggia avventura attraverso l’universo Trek”.

Star Trek: Sezione 31

Star Trek: Sezione 31 è scritto da Craig Sweeny e diretto da Olatunde Osunsanmi. Fungono da produttori Alex Kurtzman, Craig Sweeny, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry, Trevor Roth e Michelle Yeoh. La produzione è a cura di CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.

Star Trek: Sezione 31 sarà disponibile per lo streaming esclusivamente su Paramount+ negli Stati Uniti e in tutti i mercati internazionali in cui il servizio è disponibile. Il film è distribuito da Paramount Global Content Distribution.

Fonte: Trekcore.com