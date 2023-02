Tutto il fascino dell’universo Star Wars nel nuovo poster di The Mandalorian 3

Ad un mese esatto dal ritorno su Disney+, la serie The Mandalorian si mostra ancora agli amanti dell’universo Star Wars con un nuovo affascinante poster.

La locandina (in fondo alla pagina rilasciata via social) ricorda che la terza stagione è attesa a partire dal 1° marzo, sfoggiando allo stesso tempo tutto il fascino di un franchise che sembra non conoscere limiti. Ricordiamo che il trailer di The Mandalorian 3 è disponibile seguendo questo nostro indirizzo.

THE MANDALORIAN

Lo showrunner Jon Favreau è il produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson, con Karen Gilchrist nel ruolo di co-produttore esecutivo. Tra i registi impegnati dietro la macchina da presa Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez. NEL CAST al momento ufficializzati Pedro Pascal, Carl Weathers, Paul Sun-Hyung Lee e Katee Sackhoff. La terza stagione su Disney+ dal 1° marzo 2023.

TRAMA: I viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars continuano. Una volta era un solitario cacciatore di taglie, ma ora Din Djarin si è riunito con Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica fatica a condurre la galassia lontano dalla sua oscura storia. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici, continuando il suo viaggio assieme a Grogu.

IL NUOVO POSTER ITALIANO