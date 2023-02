Dopo il trailer diffuso da qualche giorno, il thriller Missing torna nuovamente protagonista sulle nostre pagine con un nuovo contenuto promozionale.

Sony Pictures Italia quest’oggi ha condiviso con la rete il teaser poster italiano del film diretto dal duo artistico formato da Nick Johnson e Will Merrick, ed in arrivo nelle nostre sale a partire dal 9 marzo. Trovate il poster in fondo alla pagina, qui di seguito invece le principali note di produzione.

MISSING

Il film è stato scritto e diretto da Will Merrick e Nick Johnson, tratto da una storia di Sev Ohanian e Aneesh Chaganty (autori di Searching). Oltre a Storm Reid (Euphoria), il cast vede tra i protagonisti Nia Long, Joaquim de Almeida, Ken Leung, Amy Landecker e Daniel Henney. Il film sarà dal 9 marzo al cinema prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

TRAMA: Missing è un avvincente e misterioso thriller ricco di colpi di scena che fa riflettere su quanto bene conosciamo le persone a noi più vicine. Durante una vacanza in Colombia una donna (Nia Long) scompare insieme al suo nuovo fidanzato. Sua figlia, June (Storm Reid), inizia a cercarla ma viene ostacolata dalla burocrazia internazionale. Bloccata a migliaia di chilometri di distanza a Los Angeles, June utilizza in modo creativo tutte le ultime tecnologie a sua disposizione per cercare di ritrovarla prima che sia troppo tardi. Quando June scaverà a fondo con la sua investigazione digitale solleverà più domande che risposte e segreti su sua madre che le faranno scoprire di non averla mai conosciuta veramente.

IL POSTER ITALIANO