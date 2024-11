Star Wars | Da Empire cover e foto di Andor S2

La rivista Empire Magazine ha svelato le copertine del prossimo numero dedicate a Star Wars: Andor, la serie tv giunta alla sua seconda stagione.

Dopo la prima occhiata offerta gentilmente da Disney+ attraverso il trailer relativo alle nuove serie tv in arrivo (lo trovate a questo nostro indirizzo), la seconda stagione di Andor quest’oggi torna nuovamente protagonista in rete grazie alla rivista Empire Magazine. Il celebre magazine britannico, infatti, ha svelato la copertina ufficiale, quella destinata agli abbonati ed alcune immagini in esclusiva.

La campagna promozionale di Star Wars: Andor S2 è oramai partita, il prossimo passo sarà presumibilmente il lancio del teaser trailer. Rimanete connessi sulle nostre pagine.

Star Wars: Andor | Note di Produzione

Le riprese della seconda stagione sono partite nel novembre del 2022, successivamente hanno subito un lungo stop a causa degli scioperi hollywoodiani. La riprese ad inizio gennaio 2024 ha poi portato la produzione a chiudersi nel mese di febbraio.

La seconda stagione, così come la prima, conterà su 12 episodi. La trama dei nuovi episodi porterà lo show verso i fatti narrati in Rogue One: a Star Wars Story, di cui Andor è il prequel. In particolare, gli ultimi tre episodi dovrebbero essere ambientati alcuni giorni prima del film del 2016.

Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner. Nel cast della prima stagione, oltre a Diego Luna come Cassian Andor, erano presenti Kyle Soller nei panni di Syril Karn, Adria Arjona nei panni di Bix Caleen, Stellan Skargård nei panni di Luthen Rael, Fiona Shaw nei panni di Maarva Andor, Genevieve O’Reilly nei panni di Mon Mothma, e Denise Gough nel ruolo di Dedra Meero. Nei nuovi episodi ci sarà spazio anche per Forest Whitaker come Saw Gerrera.

