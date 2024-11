Y2K | Trailer e poster del thriller apocalittico di A24

L’apocalisse informatica scongiurata nella notte tra il 31 dicembre 1999 ed il 1° gennaio 2000 torna a fare notizia grazie a Y2K, thriller apocalittico prossimo a fare il suo esordio in sala.

Gli specialisti delle produzioni a basso budget “A24” è tornata a promuovere l’uscita in sala di Y2K, il nuovo film diretto da Kyle Mooney che mette a frutto i più terrificanti incubi di un’intera generazione, quella che credeva al Millennium Bug – la cosiddetta apocalisse informatica – avrebbe riportato gli essere umani direttamente all’età della pietra.

Dopo il teaser trailer diffuso anche sulle nostre pagine lo scorso mese di agosto (lo trovate a questo indirizzo), il famoso studios ha rilasciato il trailer ufficiale, ma anche i simpatici characters poster dedicati ai vari protagonisti.

Y2K | Note di Produzione

Il film è stato diretto da Kyle Mooney, e scritto da Evan Winter. Il giovanissimo cast è formato da Jaeden Martell (IT), Rachel Zegler (Biancaneve), Julian Dennison, il musicista The Kid Laroi, ed il frontman dei Limp Bizkit Fred Durst. L’uscita del film nelle sale USA è stato fissato per il 6 dicembre 2024 sotto il marchio A24.

La Trama Ufficiale: L’ultima notte del 1999, due studenti del terzo anno delle superiori si intrufolano in una festa di Capodanno, solo per ritrovarsi a lottare per la propria vita in questa commedia catastrofica in modalità dial-up.

Y2K | I Characters Poster

Correlati