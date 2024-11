Splinter Cell | Il film con Tom Hardy si farà ancora?

Sono passati oramai tanti anni da quando Tom Hardy è stato accostato al film ispirato dalla serie videoludica Splinter Cell. Ma alla fine, il film si farà?

Beh, partiamo dalla risposta più semplice e diretta: NO!

Nonostante il grande seguito di pubblico, ed il successo che la saga videoludica continua ad avere sulle console più vendute, Hollywood sembra aver da tempo abbandonato l’idea di realizzarne un film. Ad offrire l’aggiornamento “finale” sul destino del film Splinter Cell è stato in questi giorni il produttore Basil Iwanyk, impegnato come noto per il tour promozionale legato ai 10 anni dall’uscita al cinema di John Wick.

Ecco le sue parole rilasciate a The Direct:

Quel film sarebbe stato fantastico… Semplicemente non siamo riusciti a farlo bene, sia per quanto riguarda la sceneggiatura, sia per quanto riguarda il budget. Ma sarebbe stato grandioso. Ne avevamo un milione di versioni diverse, ma sarebbe stato hardcore e fantastico. Questo è uno di quelli che è sfuggito, il che è davvero triste.

Le parole di Iwanyk non possono che mettere la più classica delle pietre tombali su un progetto nato nel 2012, ma che ha saputo tenere in apprensione milioni di fan del gioco originale. Ciononostante, questo progetto è fallito, altri progetti legati a Splinter Cell potrebbero venire fuori in qualsiasi momento, come per esempio la serie anime di Netflix attualmente in via di sviluppo. Non resta che attendere buone nuove da Hollywood.

Splinter Cell | La Genesi di un Film mai Realizzato

L’annuncio dell’adattamento è arrivato nel corso del 2012, più tardi è stato rivelato che Tom Hardy (ora al cinema con Venom: The Last Dance) avrebbe interpretato il ruolo del protagonista Sam Fisher. Nel 2014 la produzione, guidata da Ubisoft e New Regency, ha affidato la regia del film nelle mani di Doug Liman, confermando l’intenzione di realizzare un action movie con un rating PG-13. Nel corso degli anni successivi sono arrivati molti altri aggiornamenti riguardanti date ipotetiche sull’inizio della produzione, ma nessuna di questa si è rivelata veritiera. Oggi abbiamo, infine, la conferma che nessun film verrà realizzato.

Il primo gioco della saga Splinter Cell è stato realizzato da UbiSoft nel 2002 come titolo esclusivo per Xbox; il suo successo ha generato altri sette capitolo molto apprezzati dagli addetti ai lavori e soprattutto dai videogamers. La storia segue una super spia delle operazioni segrete di nome Sam Fisher che lavora per l’agenzia fittizia “Third Echelon” sotto la NSA. Da tempo c’è in fase di sviluppo un remake del primo iconico capitolo, ma mancano novità al momento.

