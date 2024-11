Disney+ ha diffuso in rete oggi un trailer relativo alle nuove serie tv Marvel, Star Wars e Hulu Original in arrivo in piattaforma dal 2025.

Il breve trailer offre uno primo sguardo ad alcuni dei nuovi progetti televisivi in arrivo su Disney+ dal prossimo anno. All’interno del video spazio per The Bear (Stagione 4), Andor (Stagione 2), Goosebumps (Stagione 2), The Handmaid’s Tale (Stagione 6) e Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo (Stagione 2), insieme alle nuove serie Alien: Earth di Noah Hawley, Chad Powers con Glen Powell , Daredevil: Born Again, Good American Family, Ironheart della Marvel e Paradise con Sterling K. Brown.

Daredevil Born Again | Cosa sappiamo?

Daredevil Born Again vedrà come showrunner Dario Scardapane, mentre Justin Benson e Aaron Moorhead saranno nel team di regia. Nel cast sono confermati Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, rispettivamente i volti di Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin, ma anche Jon Bernthal in quelli di Frank Castle/The Punisher, e Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, Nikki James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Genneya Walton, Lou Taylor Pucci, Ayelet Zurer.

Ricordiamo, inoltre, che lo studios di recente ha scelto di revisionare l’intero progetto a causa della direzione artistica presa in precedenza dagli head writers Matt Corman e Chris Ord chiamando Dario Scardapane (The Punisher) nel ruolo di showrunner.

DESCRIZIONE FUMETTO: Il grande ritorno di Frank Miller sulle pagine della testata che lo aveva lanciato. La storia definitiva di Daredevil. Karen Page ha venduto l’identità segreta del Diavolo di Hell’s Kitchen, e l’informazione è finita nelle mani di Kingpin. Matt Murdock ha toccato il fondo: fragile come non mai e in preda alla disperazione, riuscirà a trovare le forze per reagire? Amore, tradimento, disperazione e redenzione in un capolavoro assoluto della Nona Arte.

The Bear | Note di Produzione

The Bear di FX è stata creata da Christopher Storer, che è produttore esecutivo insieme a Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson e Hiro Murai. Courtney Storer è co-produttore esecutivo e culinary producer. La serie è prodotta da FX Productions.

La terza stagione di The Bear di FX seguirà Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) intenti a fare tutto il possibile per portare ad alti livelli The Bear – il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante – e nello stesso tempo a lottare per rimanere in attività. Ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza. Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo.

La ricerca dell’eccellenza culinaria spingerà la squadra a raggiungere nuovi livelli e metterà in evidenza i legami che tengono unito il ristorante. Man mano che il team si allarga, ognuno di loro si sforzerà per migliorarsi nel proprio ruolo. Il settore della ristorazione non è mai un terreno solido e con questo panorama in continua evoluzione arriveranno nuove sfide e opportunità. I nostri chef hanno imparato che ogni secondo è importante, ma in questa stagione il pubblico scoprirà se hanno la stoffa per arrivare al giorno successivo.

La serie è interpretata anche da Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, con Oliver Platt e Molly Gordon in ruoli ricorrenti.

Nominata programma televisivo AFI dell’anno per due anni consecutivi, The Bear di FX ha ottenuto una notevole attenzione ai premi per le prime due stagioni, acclamate dalla critica, tra cui nomination e/o vittorie agli Emmy® Award, ai Golden Globe Award, agli Screen Actors Guild Award, ai Peabody Award, ai Critics Choice Award, agli Writers Guild Award, ai Directors Guild Award, ai Producer Guild Award, ai NAACP Image Award, agli Independent Spirit Award, ai MPSE Golden Reel Award, ai CAS Award, agli ACE Eddie Award e ai TCA Award, solo per citarne alcuni.

Correlati