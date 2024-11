In procinto di tornare in sala con Il Gladiatore 2, il due volte premio Oscar Denzel Washington a quanto pare apparirà in Black Panther 3.

L’attore 69enne è tra i pochi big di Hollywood a non aver ceduto al fascino del Marvel Cinematic Universe, o almeno era così fino a poco tempo fa. Intervistato da The Today Show (via SuperHeroHype) per il tour promozionale di Il Gladiatore 2 (le iniziative UCI Cinemas), il due volte premio Oscar Denzel Washington ha rivelato che prossimamente entrerà nell’MCU, e lo farà attraverso Black Panther 3.

Interpreterò Hannibal. Ho parlato con Steve McQueen di un film. Dopodiché, Ryan Coogler scriverà una parte per me nel prossimo Black Panther. [..] Dopodiché, farò il film Otello. Dopodiché, farò Re Lear. Dopodiché, mi ritirerò.

La notizia è da considerare una vera “bomba”, il film Black Panther 3 infatti non è stato ancora confermato dai Marvel Studios e, fino ad oggi, non c’erano conferme riguardo il ritorno di Ryan Coogler. Se ci aggiungiamo che un attore del calibro di Washington si aggiungerà al cast!

Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito.

Black Panther: Wakanda Forever | Il Successo

Black Panther: Wakanda Forever ha incassato oltre 800 milioni di dollari al botteghino mondiale. Per la sua interpretazione di Queen Ramonda, l’attrice Angela Bassett ha vinto il suo secondo Golden Globe come miglior attrice non protagonista. Il film ha inoltre visto il ritorno di Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Florence Kasumba. A loro si sono uniti i nuovi arrivati ​​nel franchise Tenoch Huerta, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

