Il Gladiatore 2 | Le iniziative targate UCI Cinemas

L’epic movie Il Gladiatore 2 sarà presto nelle sale italiane, a tal proposito UCI Cinemas è pronto ad accogliere il film con una serie di iniziative.

Dal 14 al 17 novembre, infatti, il circuito cinematografico UCI Cinemas regalerà una serie di omaggi dedicati alle epiche avventure di Lucio (Paul Mescal) nell’antica Roma. Chi acquisterà un biglietto online per il 14 novembre avrà in regalo uno dei sei character poster dedicati ai protagonisti del film. Mentre dal 14 al 17 novembre chi comprerà un biglietto, online o presso le multisala di UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Orio, UCI Porta di Roma e UCI Verona, per una proiezione IMAX® riceverà l’esclusivo artwork IMAX® dedicato al film.

Il Gladiatore 2 | Note di Produzione

Il Gladiatore 2 è stato diretto da Ridley Scott su una sceneggiatura firmata da David Scarpa. La storia è stata creata dallo stesso Scarpa in collaborazione con Peter Craig. Nel cast di prim’ordine, oltre a Paul Mescal, anche Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, con Connie Nielsen e Denzel Washington.

Trama: Diretto dal leggendario regista Ridley Scott, il Gladiatore II continua raccontare la straordinaria saga di potere, intrighi e vendetta nell’antica Roma. Anni dopo aver assistito alla tragica morte del venerato eroe Massimo per mano del suo perfido zio, Lucio (Paul Mescal) si trova costretto a combattere nel Colosseo dopo che la sua patria viene conquistata da parte di due tirannici imperatori, che ora governano Roma. Con il cuore ardente di rabbia e il destino dell’Impero appeso a un filo, Lucio deve affrontare pericoli e nemici, riscoprendo nel suo passato la forza e l’onore necessari per riportare la gloria di Roma al suo popolo. Preparatevi per un viaggio epico di coraggio e vendetta nella sanguinosa arena del Colosseo.

Il Gladiatore 2 sarà distribuito da Paramount Pictures dal 14 novembre 2024.

