Paramount+ ha diffuso in rete il trailer di Dear Santa, la nuova commedia natalizia diretta da fratelli Farrelly, con protagonista il mattatore Jack Black.

In arrivo sulla piattaforma in tempo per le festività natalizie – il lancio è fissato per il 18 dicembre – Dear Santa segna il ritorno dei fratelli Farrelly, le esilaranti menti dietro Scemo e più scemo, Tutti Pazzi per Mary e altri ancora. Al centro della trama la storia di un ragazzino (Robert Timothy Smith) che spedisce a Babbo Natale la sua lista dei desideri natalizi con un errore ortografico fondamentale, che provoca l’arrivo di un diabolico Jack Black che porta scompiglio durante le feste.

Nel cast, con Black, spiccano anche i nomi di Robert Timothy Smith per l’appunto, di Keegan-Michael Key, Brianne Howey, Hayes MacArthur, Post Malone, P.J. Byrne, Jaden Carson Baker e Kai Cech.

Dear Santa è una produzione Paramount Pictures, con la Farrelly Brothers / Kraymation Films. La regia è di Bobby Farrelly (Champions), con la sceneggiatura di Ricky Blitt (Colpo di fulmine, Loudermilk) e del due volte vincitore dell’Oscar© Peter Farrelly (Green Book). Una storia di Ricky Blitt & Peter Farrelly e Dan Ewen. Il film è prodotto da Peter Farrelly, p.g.a., Bobby Farrelly, p.g.a. e Jeremy Kramer, p.g.a., oltre a Kevin Barnett, Pete Jones e Gretel Twombly.

DEAR SANTA è classificato come PG-13 per il linguaggio esplicito.

Correlati