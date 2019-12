The Space Cinema ha lanciato in questi giorni un nuovo concorso legato all'uscita nelle sale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Il concorso lanciato dal circuito cinematografico The Space, in occasione del nono film della saga Star Wars, mette in palio un fantastico viaggio per 4 persone a Disneyland Paris.

Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere tutti i dettagli inclusi nel comunicato ufficiale The Space.

STAR WARS IX: AL VIA IL CONCORSO THE SPACE CINEMA PER VOLARE A DISNEYLAND PARIS

In palio un viaggio per 4 persone a Parigi e un meet & greet con i personaggi della saga

Roma, 10 dicembre 2019 – Milioni di fan in tutto il mondo sono già in fibrillazione per l’uscita del capitolo finale di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Per celebrarne l’arrivo nelle sale italiane, il prossimo 18 dicembre, The Space Cinema lancia il concorso che regala 4 posti a Disneyland Paris e un accesso speciale al live show Leggende della Forza, l’iniziativa organizzata dal parco divertimenti più famoso al mondo, in programma dal 12 gennaio al 17 marzo e incentrata sui momenti più significativi della saga.

Per partecipare basta acquistare un biglietto per la visione del film, e iscriversi sul sito https://concorso.starwars.thespacecinema.it/ fino al 12 gennaio. Oltre ai 4 biglietti per Parigi, il premio comprende anche il soggiorno in una camera tematizzata Star Wars, il meet & greet con i personaggi di Star Wars e l’ingresso in Area VIP riservata, in posizione privilegiata, per lo spettacolo serale Disney Illuminations, Star Wars: Una Festa Galattica.

Per chi invece vuole diventare proprio il protagonista di quest’ultima avventura c’è Star Wars Memories, progetto lanciato da The Space Cinema e dedicato a tutti coloro che hanno ricordi, emozioni ed esperienze speciali legate alla saga. Il circuito mette a disposizione fino a domani, 11 dicembre, un intero sito realizzato ad hoc per raccogliere i momenti Star Wars dei fan e dare vita a un gigantesco video mosaico, che verrà mostrato direttamente in sala prima di ogni proiezione di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Per entrare a far parte del mosaico basta caricare la propria foto sul sito https://starwarsmemories.thespacecinema.it/.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è diretto da J.J. Abrams. La sceneggiatura è firmata da J.J. Abrams e Chris Terrio.

CAST: Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Mark Hamill, Anthony Daniels, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Naomi Ackie, Joonas Suotamo, Dominic Monaghan, Matt Smith e Richard E. Grant.

TRAMA: Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori in un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente conclusione dell’iconica saga degli Skywalker, in cui nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Il film arriverà nelle sale il 20 dicembre 2019. In Italia il 18 dicembre.