La stagione dei premi cinematografici quest'oggi ha raggiunto un nuovo fondamentale step: la SAG/AFTRA ha annunciato le nomination relative ai SAG Awards 2020.

Da sempre considerati un importante indicatore in vista delle nomination dell'Academy, gli Screen Actors Guild Awards quest'anno hanno regalato alcune importanti sorprese. Nella categoria principe "Miglior Cast d'insieme" (solitamente accostata al Miglior Film agli Oscars) spicca la presenza di Bombshell, The Irishman e Parasite (il film rivelazione dell'anno).

Nelle categorie attoriali singole spiccano le interpretazioni dei protagonisti - e non - di film quali Storia di un Matrimonio, gli stessi The Irishman e Bombshell, e C'era una volta a... Hollywood.

I SAG Awards 2020 saranno assegnati il 19 gennaio durante una cerimonia che si terrà ad Hollywood.

LE NOMINATION

Cast in a Motion Picture

“Bombshell”

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Parasite”

Male Actor in a Leading Role in a Motion Picture

Christian Bale, “Ford v Ferrari”

Leonardo DiCaprio, “Once Upon a Time in Hollywood”

Adam Driver, “Marriage Story”

Taron Egerton, “Rocketman”

Joaquin Phoenix, “Joker”

Female Actor in a Leading Role in a Motion Picture

Cynthia Erivo, “Harriet”

Scarlett Johansson, “Marriage Story”

Lupita Nyong’o, “Us”

Charlize Theron, “Bombshell”

Renee Zellweger, “Judy”

Male Actor in a Supporting Role in a Motion Picture

Tom Hanks, “A Beautiful Day in the Neighborhood”

Al Pacino, “The Irishman”

Brad Pitt, “Once Upon a Time in Hollywood”

Joe Pesci, “The Irishman”

Jamie Foxx, “Just Mercy”

Female Actor in a Supporting Role in a Motion Picture

Laura Dern, “Marriage Story”

Scarlett Johansson, “Jojo Rabbit”

Nicole Kidman, “Bombshell”

Jennifer Lopez, “Hustlers”

Margot Robbie, “Bombshell”