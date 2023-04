Star Wars Celebration: The Acolyte su Disney+ dal 2024

Lo Star Wars Celebration 2023 è partito da qualche ora. Tra i primi panel, quello dedicato alla serie The Acolyte ha offerto interessanti aggiornamenti.

Sul palco dello Star Wars Celebration, durante il panel dedicato alla serie The Acolyte, si sono avvicendati i vari membri del cast, ma anche il creatore dello show, nonchè showrunner, regista e produttrice Leslye Headland. La filmmaker, dopo aver salutato i presenti, ha affermato che i lavori di produzione sono giunti a metà dell’opera e che la release è sicuramente attesa per il prossimo anno.

Sulla trama, la Headland ha svelato che i toni ricorderanno un mix tra Frozen e Kill Bill. La collocazione temporale sarà tra l’Alta Repubblica e l’inizio dei Prequel, ovvero quando “i cattivi” erano in inferiorità numerica. In The Acolyte ci sarà, inoltre, spazio per un nuovo Jedi Wookiee, e che questi sarà interpretato da Joonas Suotamo, famoso attore che ha interpretato Chewbacca nell’ultima trilogia sequel. Alla fine del panel è stato mostrato un breve trailer.

The Acolyte sarà ambientata 100 anni prima di quanto accade in La Minaccia Fantasma e spiegherà come si è arrivati al punto in cui un lord Sith riesce infiltrarsi indisturbato nel senato, svelando cosa è andato storto. La serie viene descritta come un mystery che farà luce su quello che accade sotto la superficie di una società apparentemente in una situazione incredibilmente positiva.

NEL CAST Amandla Stenberg, Jodie Turner-Smith, Lee Jung-Jae, Dafne Keen, Carrie-Anne Moss, Charlie Barnett, Manny Jacinto, Rebecca Henderson, Joonas Suotamo e Dean-Charles Chapman. La filmmaker Leslye Headland si occuperà della sceneggiatura, della produzione e avrà l’incarico di showrunner. Tra i registi impegnati spazio per Kogonada e Alex Garcia Lopez. Nel team della produzione ci sono anche Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King e Jason Micallef.

La serie sarà distribuita su Disney+ nel 2024