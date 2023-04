Star Wars Celebration: Jude Law sarà uno Jedi in Skeleton Crew

La Star Wars Celebration offre da sempre aggiornamenti importanti dall’universo creato da George Lucas, e l’edizione 2023 non è da meno.

Durante il panel dedicato alla nuova serie Skeleton Crew sono stati presentati i registi che si avvicenderanno dietro la macchina da presi dei vari episodi, si tratta di Jon Watts, David Lowery, Daniels, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard e Lee Isaac Chung. La serie è attualmente in fase di post-produzione ed è stata descritta come un classico racconto in stile Amblin, però non necessariamente destinata ai soli bambini. Sul palco di Londra, inoltre, sono saliti Jude Law ed i tre piccoli piccoli attori Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter e Robert Timothy Smith.

NOVITA’ DA THE ACOLYTE

Alla fine del panel è stato presentato un breve trailer, con Jude Law che è apparso nei panni di un Jedi. Star Wars: Skeleton Crew sarà distribuita su Disney+ nel corso del 2023.

SKELETON CREW

