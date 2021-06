Star Trek: in un video storia e caratteristiche tecniche della USS Discovery

In un fantastico video intitolato “Nave Stellare di Classe Crossfield: Vascello Scientifico“, realizzato da alcuni componenti la redazione di Extra Trek, quest’oggi vi presenteremo nel dettaglio le caratteristiche e la storia della USS Discovery NCC 1031, la nave stellare della Federazione dei Pianeti Uniti protagonista della popolare serie Star Trek: Discovery.

In “Nave Stellare di Classe Crossfield: Vascello Scientifico“, oltre ad avere la possibilità di assistere alla storia della USS Discovery, vengono descritte in maniera approfondita le caratteristiche tecniche del vascello, questo grazie ad una non scontata minuziosa ricerca e ad una grafica di livello professionale.

La colonna sonora del video è stata curata da Sam Dillard, la voce narrante è di Claudio Finazzi, la realizzazione grafica è stata realizzata da Gianni Broker, la traduzione dei testi è a cura di Gianluca Paccagnini. Inoltre Giulia Santilli, voce della simpatica Sylvia Tilly in Star Trek: Discovery, è presente in un prezioso cameo vocale. Per tutte le informazioni dettagliate collegate al video, consigliamo di leggere l’articolo che accompagna il lancio in rete del video (trovate qui l’articolo di Extra Trek).

Sicuri di fare cosa gradita ai numerosissimi fan di Star Trek: Discovery, vogliamo proporre questo interessante docuvideo, buona visione.