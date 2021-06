Gerard Butler e Morena Baccarin torneranno per il sequel dello sci-fi Greenland

Gerard Butler tornerà presto a proteggere la propria famiglia contro le forze della natura, è di oggi la notizia infatti dell’avvio della produzione di Greenland: Migration, sequel del disaster movie uscito al cinema lo scorso anno.

Uscito nel corso del 2020, praticamente tra una fase di lockdown e l’altra, il disaster movie Greenland ha ottenuto in queste ore il via libera per un sequel che, a quanto pare, sarà incentrato sugli sforzi della famiglia Garrity di trovare un posto nel mondo dopo la caduta della cometa che ha quasi cancellato la vita sulla Terra.

Le riprese di Greenland: Migration, questo il titolo ufficiale, dovrebbero partire nel corso del 2022, con Gerard Butler e Morena Baccarin pronti a tornare nei loro rispettivi ruoli da protagonisti. Deadline, inoltre, conferma che la regia sarà nuovamente affidata a Ric Roman Waugh, così come la sceneggiatura a Chris Sparling. Per la serie team che vince non si cambia. Potete leggere la nostra recensione di Greenland a questo indirizzo.

GREENLAND

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Ric Roman Waugh, già con Gerard Butler in occasione di Attacco al Potere 3. CAST: Gerard Butler, Morena Baccarin. DISTRIBUZIONE: Dall’8 ottobre ottobre 2020 nelle sale.

TRAMA: La minaccia di una cometa distruttrice si abbatte contro l’umanità e John (Gerard Butler), insieme all’ex moglie Allison (Morena Baccarin) e al giovane figlio Nathan,​compiranno un viaggio impossibile e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo. Mentre diverse città in tutto il mondo sono rase al suolo dai frammenti della cometa.