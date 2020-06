Star Trek: rivedremo il Capitano della Discovery Gabriel Lorca?

È ipotizzabile il ritorno del Capitano Lorca nella sua versione "prime"?

Gabriel Lorca nella prima stagione di Star Trek: Discovery è stato interpretato da uno strepitoso Jason Isaacs. Al comando della USS Discovery NCC 1031, il Capitano si è poi dimostrato di appartenere a quell'oscuro "Universo dello Specchio" incontrato per la prima volta nel quarto episodio della seconda stagione della TOS.

Come è noto, il malvagio Capitano morirà per mano dell'imperatrice Philippa Georgiou Augustus Laponius Centarius nell'episodio intitolato Il passato è prologo. A seguito della scoperta della vera identità di questo personaggio, tra i numerosi fan, è sorta spontanea una domanda legata alla figura del Gabriel Lorca appartenente al "PrimeUniverse", alla quale purtroppo non è mai stata data risposta.

Generalmente nella fantascienza tutto può accadere e, pertanto, non è escluso che questo personaggio possa riapparire in un modo o nell'altro: forse attraverso un semplice cameo nella nuova serie Star Trek: Strange New Worlds o, addirittura, in uno spin-off a lui dedicato.

Recentemente Jason Isaacs nel podcast di Empire Film ha parlato di un suo possibile ritorno nell'Universo Star Trek:

"Dov'è Prime-Lorca? Beh, lo ammetto, ne abbiamo già parlato. Non è che non ci fosse il desiderio di riportare Prime-Lorca dopo la morte di Mirror-Lorca. Il fatto è ci deve essere una grande storia. Pike è lì adesso e sappiamo com'è, lo abbiamo visto ed è fantastico. Non sappiamo com'è Prime-Lorca, e se fosse come una specie di Frank Spencer [un personaggio buffo di una sitcom britannica] nessuno vorrebbe vederlo. Deve essere interessante e gagliardo è c'è il bisogno di una nave stellare e di una buona storia per riportarlo indietro. Ne stiamo parlando e quando troveremo qualcosa ... credo sia fantastico, quindi sono felice di morire di fame per adattarmi alla mia uniforme aderente."

L'attore ha, inoltre, avuto modo di parlare dell'annunciata nuova serie dedicata al Capitano Christopher Pike:

"Le persone adorano Pike, adorano l'atmosfera retrò e adorano tornare sull'Enterprise. Amano i personaggi e Anson ed Ethan sono stati fantastici... Questa nave e queste figure sembrano tornare a casa".

Noi da grandi fan dell'Universo Star Trek speriamo che possa concretizzarsi un nuovo show in cui si raccontano le gesta del Capitano Gabriel Lorca, al comando di una grande nave e contonato da un equipaggio all'altezza. Voi cosa ne pensate?