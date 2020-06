Qui tutte le nomination dei Bafta Television Awards 2020

La prossima edizione dei Bafta Television Awards si appresta ad entrare nel vivo, ma non secondo le consuete "abitudini". Ecco le nomination 2020.

Attraverso un comunicato, la British Academy of Film and Television Arts ha reso noto quelle che sono le candidature dei premi inglesi da assegnare al meglio della televisione relativamente alla stagione passata. Come oramai noto da un bel po', l'edizione 2020 vedrà l'assegnazione dei premi senza pubblico, con un evento "a porte chiuse" in rispetto delle regole vigenti in merito Covid-19. La cerimonia è attesa per il 31 luglio.

Ma veniamo alle nomination. Tra i tanti prodotti televisivi che si sono distinte in questa edizione 2020 dei Bafta, senza alcun dubbio è facile omaggiare Chernobyl, serie capace di portarsi a casa ben 14 nomination, ma occhio anche a The Crown, che ne raccoglie 7.

LE NOMINATION 2020

Attrice Protagonista

Jodie Comer, Killing Eve – BBC One

Glenda Jackson, Elizabeth is Missing – BBC One

Suranne Jones, Gentleman Jack – BBC One

Samantha Morton, I Am Kirsty – Channel 4

Attore Protagonista

Stephen Graham, The Virtues – Channel 4

Jared Harris, Chernobyl – Sky Atlantic

Takehiro Hira, Giri/Haji – BBC Two

Callum Turner, The Capture – BBC One

Attrice non Protagonista

Naomi Ackie, The End of the F***ing World – Channel 4

Helen Behan, The Virtues – Channel 4

Helena Bonham Carter, The Crown – Netflix

Jasmine Jobson, Top Boy – Netflix

Attore non Protagonista

Joe Absolom, A Confession – ITV

Josh O’Connor, The Crown – Netflix

Will Sharpe, Giri/Haji – BBC Two

Stellan Skarsgard, Chernobyl – Sky Atlantic

Attore in una serie comedy

Jamie Demetriou, Stath Lets Flats – Channel 4

Ncuti Gatwa, Sex Education – Netflix

Youssef Kerkour, Home – Channel 4

Guz Khan, Man Like Mobeen – BBC Three

Attrice in una serie comedy

Sian Clifford, Fleabag – BBC Three

Gbemisola Ikumelo, Famalam – BBC Three

Sarah Kendall, Frayed – Sky One

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag – BBC Three

Serie drammatica

The Crown – Netflix

The End Of The F***Ing World – Channel 4

Gentleman Jack – BBC One

Giri/Haji – BBC Two

Miniserie

A Confession – ITV

Chernobyl – Sky Atlantic

The Victim – BBC One

The Virtues – Channel 4

Serie Internazionale

Euphoria – Sky Atlantic

Succession – Sky Atlantic

Unbelievable – Netflix

When They See Us – Netflix

Serie su fatti realmente accaduti

Crime and Punishment – Channel 4

Don’t F**K With Cats: Hunting An Internet Killer – Netflix

Leaving Neverland – Channel 4

Our Dementia Choir With Vicky McClure – BBC One

Autore di una Serie Comedy

Danny Brocklehurst – Brassic

Jamie Demetriou – Stath Lets Flats

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

Sam Leier, Tom Basden – Plebs

Autore di una serie drammatica

Charlie Covell – The End of the F***ing World

Craig Mazin – Chernobyl

Jesse Armstrong – Succession

Shane Meadows, Jack Thorne – The Virtues