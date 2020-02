Star Trek: Rebecca Romijn coinvolta nello spin off dedicato a Christopher Pike?

Rebecca Romijn, l'affasciante Numero Uno a bordo della USS Enterprise di Christopher Pike, in una recente intervista si è lasciata sfuggire di essere ancora coinvolta in Star Trek.

La splendida Rebecca ha recentemente creato la Charlie Dolly, una propria linea di Gioielli. Per il lancio di questo nuovo marchio, l'attrice è stata intervista dalla rivista di moda The Daily Front Row.

A conclusione di questa intervista, dopo aver toccato diversi argomenti, il giornalista ha domandato all'interprete dell'affascinante Numero Uno, Cos'altro stesse facendo, questa è stata la risposta:

L'altra mia passione è salvare gli animali e conduco uno spettacolo su Hallmark Channel, The American Rescue Dog Show , è così appagante e così carino per me.... andrà in onda a metà febbraio. Ho anche lavorato su Star Trek qua e là, ma di questo non posso davvero parlarne.

Che la Romijn stia parlando del tanto richiesto spin off dedicato alle avventure del Capitano Christopher Pike, meravigliosamente interpretato da Anson Mount nella scorsa stagione di Star Trek: Discovery?

Sino a ora la CBS non ha mai ufficializzato l'intenzione di produrre una serie dedicata alle avventure dell'iconico capitano, il quale ha preceduto al comando dell'Enterprise il mitico James Tiberius Kirk, ma queste ultime dichiarazioni di Rebecca Romijn sembrerebbero dare maggiore forza a quest'ipotesi.

Fonte: The Daily Front Row