La serie animata Star Trek: Prodigy rinnovata per una seconda stagione

Paramount+ ha rinnovato per una seconda stagione Star Trek: Prodigy, la serie animata voluta da Alex Kurtzman al fine di far avvicinare anche un fandom più giovane ad una delle saghe sci fi più longeve.

Star Trek: Prodigy è composta nella sua prima stagione di ben 20 episodi. Lo spettacolo è stato creato dai fratelli Kevin e Dan Hageman, i quali fungono anche da showrunner, e diretta da Ben Hibon. Ambientata nel XXIV secolo, segue le avventure di un gruppo di sei giovani ed eterogenei alieni che, impossessatasi della USS Protostar, una nave abbandonata appartenente alla Flotta Stellare, si dirigono verso un punto dell’universo definito come Quadrante Alfa.

In Star Trek: Prodigy, oltre a conoscere i sei giovani alieni Dal (Brett Gray), Gwyn (Ella Purnell), Jankom Pog (Jason Mantzoukas), Murf (Dee Bradley Baker), Zero (Angus Imrie) e Rok-Tahk (Rylee Alazraqui), ritroviamo anche uno storico personaggio della saga: il Capitano della USS Voyager Kathryn Janeway, interpretato da Kate Mulgrew, qui in versione ologramma.

La prima stagione è ancora in programmazione e ha avuto il suo debutto sul servizio streaming di Paramount+ negli USA, Canada e America Latina, il 28 ottobre scorso. In Australia e nei paesi nordici, Europa esclusa,viene trasmessa da Prime Video. In Italia sarà visibile in streaming, entro il prossimo anno, grazie a Paramount+ Europe, in partnership con Sky.

LA SIGLA DI STAR TREK: PRODIGY

IL TRAILER DELLA PRIMA STAGIONE