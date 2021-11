Imax Enhanced: debutta su Disney+ con i film Marvel

In esclusiva per il Disney+ Day arriva sulla piattaforma Disney il formato Imax Enhanced con i titoli del Marvel Cinematic Universe.

Da Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli a Iron Man, 13 amatissimi film Marvel saranno disponibili per la versione a casa nel formato espanso IMAX, per la prima volta in assoluto dal 12 novembre, in occasione del Disney+ Day.

La nuova collaborazione è stata annunciata oggi da The Walt Disney Company (NYSE:DIS), IMAX Corporation (NYSE:IMAX) e DTS, una filiale interamente controllata da Xperi Holding Corporation (Nasdaq: XPER).

Con IMAX Enhanced su Disney+:

Gli abbonati otterranno un’immagine più estesa con il Formato Espanso IMAX su 13 titoli Marvel. Tutto quello che devono fare è premere play;

Il Formato Espanso IMAX è 1:90:1, che offre fino al 26% in più di immagine per alcune sequenze selezionate: questo significa che è visibile più azione sullo schermo, proprio come concepito dai registi;

In futuro, la collaborazione offrirà a Disney+ una tecnologia audio e video ancora più avanzata, compreso il suono avvolgente firmato IMAX da DTS.

I 13 titoli disponibili al lancio includono il film Marvel Studios Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che debutterà su Disney+ il 12 novembre, oltre ad alcuni dei film preferiti dai fan del MCU come Iron Man, Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia Vol. 2, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Thor: Ragnarok, Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man and The Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame e Black Widow (la disponibilità dei contenuti varia a seconda del Paese).

“Per più di un decennio, IMAX ha aiutato i registi a portare i fan nei cinema attraverso il Marvel Cinematic Universe e ora quel viaggio epico si incrocia in un nuovo mondo: la casa”, ha affermato Rich Gelfond, CEO di IMAX. “IMAX, Disney e Marvel Studios stanno dando ai fan quello che vogliono: l’esperienza visiva più coinvolgente che si possa avere con un film dei Marvel Studios, dall’uscita esclusiva nelle sale fino a casa, dove ora sarà possibile guardare gli Avengers riuniti con un’immagine più estesa”.



“Disney, Marvel Studios e IMAX hanno collaborato per anni per portare i film più popolari del mondo sul grande schermo e venerdì inizieremo a portare la tecnologia IMAX anche agli abbonati con la visione IMAX Enhanced all’interno dell’app Disney+”, ha detto Michael Paull, President of Disney+ and ESPN+. “Siamo entusiasti di creare valore aggiunto per i fan e il pubblico Marvel su Disney+ e non vediamo l’ora di offrire ancora più funzionalità IMAX Enhanced in futuro”.



“Siamo entusiasti che i fan del MCU avranno presto l’opportunità di sperimentare il Formato Espanso IMAX nelle loro case con il lancio di IMAX Enhanced su Disney+”, ha detto Jon Kirchner, chief executive officer of Xperi. “DTS è orgogliosa di essere parte integrante di IMAX Enhanced e non vediamo l’ora in futuro di svelare altre emozionanti tecnologie per gli abbonati Disney+, che includeranno il suono avvolgente firmato IMAX di DTS”.



IMAX è la tela più immersiva di sempre per i registi che vogliono portare le loro idee al pubblico di tutto il mondo. Con il Formato Espanso IMAX, i registi sono in grado di creare un’esperienza più immersiva nei cinema e ora anche a casa, consentendo al pubblico di vedere ancora meglio l’azione. I fan Marvel hanno richiesto a gran voce di poter vivere l’esperienza IMAX a casa e ora, con le caratteristiche di IMAX Enhanced su Disney+, gli abbonati avranno ciò che stavano aspettando: un’immagine più estesa disponibile direttamente a casa come voluto dalle incredibili squadre dietro alcuni dei film più popolari al mondo.



Grazie a IMAX Enhanced, IMAX e il partner tecnologico DTS, il contenuto che arriverà a casa avrà la più alta fedeltà possibile e assicurerà che l’intento creativo dei registi venga completamente ottimizzato per una presentazione di qualità IMAX. Disney+ è la prima grande piattaforma streaming che eleverà l’esperienza visiva a casa con IMAX Enhanced, premiando i suoi abbonati con nuovi modi di rivivere il Marvel Cinematic Universe e non solo.



L’annuncio di oggi è l’evoluzione più recente della storica relazione tra IMAX e Marvel Studios, con il pubblico che ha sperimentato per la prima volta l’MCU in IMAX nel 2010. Da allora, il Marvel Cinematic Universe ha guadagnato ben oltre 1,6 miliardi di dollari sugli schermi IMAX a livello globale, rendendolo il franchise che ha incassato di più nella storia di IMAX. Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame sono stati i primi film girati interamente con cineprese digitali IMAX, e tutti i titoli disponibili il 12 novembre presentano sequenze selezionate nel Formato Espanso IMAX.



Il Disney+ Day è una celebrazione mondiale che prenderà il via in tutta The Walt Disney Company venerdì 12 novembre con nuovi contenuti, esperienze per i fan, offerte esclusive e altro ancora.