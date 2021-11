Star Trek: Discovery 4 ha solo cambiato casa, da Netflix si è trasferita su Pluto TV

Star Trek: Discovery ha cambiato casa, la nuova attesissima quarta stagione sarà ospitata infatti su Pluto TV, la nuova piattaforma di streaming di proprietà ViacomCBS disponibile in Italia già dal 28 ottobre scorso.

L’iniziale notizia della cancellazione della serie Trek dal catalogo Netflix, e la prospettiva di poter assistere alle nuove avventure di Burnham e compagni solo ed esclusivamente attraverso Paramount+, in arrivo in Italia e nel resto dell’Europa il 22 settembre 2022, aveva creato non pochi malumori ai tanti fan, molti dei quali hanno utilizzato i vari social per manifestare la propria frustazione e il loro disagio. Ma ecco arrivare nella serata di ieri 24 novembre l’inaspettata buona novella, prima diffusa da StarTrek.com e poi ribadita con un comunicato ufficiale sulla pagina Facebook di Pluto TV.

La quarta stagione di Star Trek: Discovery sarà trasmessa dalla nuova piattaforma di proprietà ViacomCBS, a partire dal 26 novembre con i primi due episodi. Purtroppo non verrà distribuita on demand, ma solo dalle ore 21 dei giorni di venerdì, sabato e domenica di ogni settimana. La cosa positiva, però, è che per poter vedere Discovery 4, e gli altri contenuti disponibili, non è necessario nessun abbonamento, essendo Pluto TV assolutamente gratuita, di seguito il social post.

STAR TREK: DISCOVERY

La quarta stagione di Star Trek: Discovery è prodotta da CBS Television Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman e Michelle Paradise fungono da showrunner. Nel cast, oltre a Sonequa Martin-Green nei panni del Capitano Michael Burnham, trovano spazio Doug Jones, Anthony Rapp, Mary Wiseman, Wilson Cruz, David Ajala, Blu del Barrio e Ian Alexander.

Star Trek: Discovery 4 è distribuita in Italia da Pluto TV a partire dal 26 novembre 2021.