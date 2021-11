Purtroppo non sarà più Netflix a trasmettere la quarta stagione di Star Trek: Discovery, serie che diventa a tutti gli effetti, anche per le passate stagioni, un contenuto esclusivo del servizio streaming Paramount+, di proprietà di ViacomCBS e ancora non disponibile qui in Italia.

La notizia è giunta inaspettata, a meno di tre giorni dalla premiere su Netflix prevista per il 19 novembre. A darne informazione un tweet dall’Account Ufficiale di Paramount+, in cui viene laconicamente riferito che, in pratica, Star Trek: Discovery avrà la sua premiere esclusiva sul proprio servizio streaming. Questo il social post:

Pertanto, i tantissimi fan non solo italiani, ma anche tutti quelli che ancora non possono usufruire del servizio streaming di proprietà ViacomCBS, per vedere le nuove avventure di Michael Burnham e compagni dovranno aspettare il 2022, anno in cui approderà anche qui da noi Paramount+, in partnership con Sky.

Così come Discovery, che già da oggi 17 novembre non fa più parte del catalogo Netflix, anche le altre produzioni targate Star Trek attualmente ancora disponibili abbandoneranno il “colosso dello streaming”, per approdare in maniera esclusiva su Paramount+. Diventa ora lecito domandarsi:

“Ma Picard e Lower Decs avranno il medesimo destino?”

Al momento sembrerebbe che lo spin off dedicato a Jean-Luc Picard e la serie animata possano rimanere ancora quale contenuto di Prime Video, salvo eventuali e inaspettate comunicazioni in merito.