Star: presentato il nuovo canale tematico Disney+

Dal 23 febbraio arriva Star, il nuovo canale della piattaforma Disney+: 42 serie tv, 240 film, 5 prodotti Star Original, e ogni mese nuovi contenuti.

Tutto é pronto, Star è il nuovo canale Disney+ dedicato all’intrattenimento per un pubblico più adulto, ed arriverà come detto in più occasioni in Italia a partire dal 23 febbraio 2021.

Questa mattina abbiamo partecipato all’evento di presentazione di Star, e siamo rimasti estasiati! 100 anni di magia, di storie, una corazzata inarrestabile quella Disney e noi, siamo pronti a farci travolgere dalle nuove storie che ospiterà Star.

Grey’s Anatomy, Buffy L’ammazzavampiri, I Griffin, Braveheart, Titanic, e Il diavolo veste Prada, questi sono solo alcuni dei titoli cult che verranno inseriti nel catalogo del nuovo canale. Tra i titoli Star Original ci sarà “Big Sky”, thriller poliziesco creato da David E. Kelley, “Love, Victor” spinoff di Tuo, Simon, la sitcom animata Solar Opposites co-creata da Justin Roiland e Mike McMahan, la serie drama Helstrom e Godfather of Harlem con protagonista Forest Whitaker, ma largo spazio anche alle produzioni europee.

Famosi e pluripremiati creatori e produttori porteranno su Disney+ un ampio numero di storie europee con rilevanza locale che si aggiungeranno all’offerta di intrattenimento già conosciuta e amata dagli abbonati. I primi dieci progetti commissionati da Disney+, sia per il brand Disney che per l’imminente arrivo del brand di intrattenimento generale Star, rappresentano il primo passo verso l’ambizioso progetto di Disney+ di ordinare 50 produzioni in Europa entro il 2024.

I progetti abbracciano diversi generi: drama, comedy, sci-fi e documentari e hanno avuto il via libera in Italia, Francia, Germania e nei Paesi Bassi, insieme a molti altri progetti in fase di sviluppo.

Tra le produzioni italiane è in lavorazione un crime basato su una storia vera di mafia calabrese “The Good Mothers”, ispirato al best seller di Alex Perry. Non possiamo esimerci dal citare il ritorno della ciurma di Boris, con la realizzazione di Boris 4 che vede il ritorno di Renè Ferretti e della sua troupe dopo anni di silenzio e tante richieste da parte del pubblico che tanto ha amato la serie Fox ed è diventata un cult. La serie tv firmata da Ferzan Ozpetek ispirata al film Le Fate Ignoranti, di cui non si conoscono i nomi degli interpreti ma siamo sicuri che il regista turco -anche showrunner- non lascerà delusi gli amanti del film che ha reso celebre Stefano Accorsi. Anzi, Ozpetek ha rivelato che ci sarà anche un episodio girato a Instabul.

Ferzan Ozpetek parlando del suo lavoro sulla serie Star Original “Le Fate Ignoranti“:

“Ci sarà molto l’italianità, quello che ha reso l’Italia nel mondo affascinante, io uso tutte queste armi dalla luce all’opera che mi hanno fatto innamorare dell’Italia 40 anni fa. Io voglio sorprendere anche il pubblico che ha già visto le Fate, lo voglio spiazzare. Ci sarà un episodio che verrà girato a Instabul, in cui torno dopo quasi 3 anni, e anche lì colpiremo con la luce.”

Qui potete consultare la lista dei primi titoli inseriti nel catalogo Star, a partire dal 23 febbraio.