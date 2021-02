Clarice: la serie sequel di Il Silenzio degli Innocenti in arrivo su Rai 2

Clarice a breve arriverà anche sul nostro piccolo schermo: sarà Rai 2 a trasmettere in prima assoluta nazionale la serie sequel del film Il Silenzio degli Innocenti.

Attraverso un breve annuncio, infatti, la Rai ha fatto sapere di essere pronta a mettere in programmazione per l’Italia Clarice. La messa in onda della serie sequel di Il Silenzio degli Innocenti è prevista dal prossimo 9 aprile 2021, sulle frequenze di Rai 2.

CLARICE

Clarice è stata ideata da Jenny Lumet, Alex Kurtzman, con MGM Television e CBS Studios in cabina di produzione. L’incarico di showrunner è stato affidato a Elizabeth Llaviter, che fa parte anche del team dei produttori esecutivi.

La serie ispirata ai romanzi di Thomas Harris sarà ambientata nel 1993, un anno dopo quanto raccontato in Il Silenzio degli Innocenti, e segue la storia dell’agente dell’FBI Clarice Sterling (Rebecca Breeds), di nuovo in azione per trovare e assicurare alla giustizia serial killer e predatori sessuali, oltre a dover fare i conti con il mondo della politica.

Il ruolo principale è stato affidato a Rebecca Breeds, nel cast di supporto invece figureranno Marnee Carpenter (Criminal Minds), Jayne Atkinson (Criminal Minds, House of Cards), Shawn Doyle (The Comey Rule, The Expanse), e Tim Guinee (Homeland, Elementary).

In Italia Clarice sarà trasmessa dagli schermi di Rai 2, in prima serata, a partire dal 9 aprile prossimo.