UltraPop Festival: torna l’evento digital dedicato alla cultura pop

Dopo il successo dell’edizione precedente, il gruppo editoriale NetAddiction annuncia la seconda edizione di UltraPop Festival, l’evento digitale totalmente live su Twitch dedicato all’intrattenimento, alla scienza ed alla cultura pop a 360 gradi organizzato e promosso da Multiplayer.it Movieplayer.it e Leganerd.com.

Dal 21 al 25 marzo 2021 sarà possibile seguire gli appuntamenti di UltraPop Festival. Tutti gli appuntamenti della rassegna sono gratuiti ed aperti a tutti senza necessità di registrazione, e possono essere seguiti in diretta su Twitch, Facebook e YouTube oppure in differita su YouTube e anche in Podcast, comodamente da casa o da dove si preferisce, da qualsiasi device.

UltraPop Festival é un festival interattivo grazie alle piattaforme social che assicurano il massimo coinvolgimento degli spettatori che possono commentare e interagire live o in differita.

