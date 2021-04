Spirit il ribelle: in arrivo il film ispirato alla serie animata

Universal Pictures e DreamWorks Animation hanno annunciato la data di uscita di Spirit: Il ribelle, il nuovo film ispirato alla serie animata per bambini e ragazzi Spirit: Avventure in libertà (attualmente disponibile su Netflix), è il capitolo successivo dell’amato franchise di DreamWorks Animation.

Spirit: Il ribelle è diretto da Elaine Bogan, sarà disponibile a partire dal 17 giugno.

Spirit: Il ribelle è un’avventura epica su una ragazza tenace che desidera un posto a cui appartenere e che scopre uno spirito affine quando incontra un cavallo selvaggio.

TRAMA

Lucky Prescott (Isabela Merced) non ha mai conosciuto veramente la sua defunta madre, Milagro Navarro (Eiza González), un’impavida stuntman cavallerizza di Miradero, una piccola città ai confini della frontiera. Come sua madre, Lucky non è esattamente una fan delle regole e delle restrizioni, e questo ha causato a sua zia Cora (Julianne Moore) non poche preoccupazioni. Lucky è cresciuta in una città della Costa Orientale degli Stati Uniti sotto l’occhio vigile di Cora, ma quando Lucky sfida la sorte con avventure rischiose, Cora alza la posta in gioco e decide di trasferirsi con la nipote dal padre di Lucky, Jim (Jake Gyllenhaal), a Miradero.

Lucky è indifferente alla quiete cittadina. Cambia idea quando incontra Spirit, un Mustang ribelle che condivide la sua vena indipendente, e fa amicizia con due cavallerizze del posto, Abigail Stone (Mckenna Grace) e Pru Granger (Marsai Martin). Il padre di Pru, Al Granger, il proprietario della scuderia (Andre Braugher), è il migliore amico del padre di Lucky. Quando un addestratore di cavalli senza cuore (Walton Goggins) e la sua squadra pianificano di catturare Spirit e la sua mandria e metterli all’asta per una vita di prigionia e duro lavoro, Lucky riunisce i suoi nuovi amici e si imbarca coraggiosamente in questa avventura per salvare il cavallo che le ha dato libertà e uno scopo, e che l’ha aiutata a scoprire un legame con l’eredità di sua madre e con la sua eredità messicana, che non si sarebbe mai aspettata.

Spirit – Il Ribelle è il capitolo successivo dell’amato franchise di DreamWorks Animation che ha avuto inizio con il film nominato all’Oscar nel 2002 Spirit – Cavallo Selvaggio e include una serie TV vincitrice di un Emmy. Il film è diretto da Elaine Bogan (Trollhunters: I racconti di Arcadia) ed è prodotto da Karen Foster (co-produttrice di Dragon Trainer). Il co-regista del film è Ennio Torresan (sceneggiatore di Baby Boss) mentre la colonna sonora del film è stata curata dalla compositrice Amie Doherty (Undone).

