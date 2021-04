Sabato il trailer di Space Jam: New Legends, ecco il video annuncio

Il prossimo sabato la Warner Bros rilascerà il primo atteso trailer di Space Jam: New Legends, titolo con cui verrà distribuito in Italia Space Jam: A New Legacy, l’annuncio è arrivato questa sera attraverso i canali ufficiali dello studios.

Nel breve video-annuncio spazio ad alcuni dei mitici Looney Tunes, protagonisti assoluti della nuova pellicola diretta per l’occasione da Malcolm D. Lee. Non resta che attendere solo due giorni per dare uno sguardo alle prime immagini del film. Nei giorni scorsi la Warner Bros aveva rilasciato anche i characters poster, li trovate seguendo questo nostro link. Trovate il video-annuncio in fondo alla pagina.

SPACE JAM: NEW LEGENDS

PRODUZIONE: La regia sarà di Malcolm D. Lee. Tra i produttori anche LeBron James, Ryan Coogler. Le riprese sono partite nel mese di giugno. CAST: LeBron James, affiancato da i personaggi dei Looney Tunes e da Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Anthony Davis, Damian Lillard, Klay Thompson, Chris Paul, Diana Taurasi e Nneka Ogwumike.

Nelle sale Usa e su HBO Max dal 16 luglio 2021.