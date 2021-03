LeBron James ed i Looney Tunes nei poster di Space Jam: A New Legacy

La Warner Bros ha diffuso in rete i characters poster dedicati ai protagonisti di Space Jam: A New Legacy, l’atteso sequel del cult fantasy anni novanta.

I poster in questione, diffusi attraverso i canali social dello studios, mostrano LeBron James e tutti i mitici Looney Tunes in azione. Ricordiamo, inoltre, che il cast di Space Jam: A New Legacy vedrà la presenza con il famoso campione di basket, anche Damian Lillard dei Portland Trailblazers, Anthony Davis dei New Orleans Pelicans, Klay Thompson dei GSW, Diana Taurasi dei Phoenix Mercury e Chitney e Nneka Ogwumike dei Los Angeles Sparks.

SPACE JAM: A NEW LEGACY

PRODUZIONE: La regia sarà di Malcolm D. Lee. Tra i produttori anche LeBron James, Ryan Coogler. Le riprese sono partite nel mese di giugno. CAST: LeBron James, affiancato da i personaggi dei Looney Tunes e da Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Anthony Davis, Damian Lillard, Klay Thompson, Chris Paul, Diana Taurasi e Nneka Ogwumike.

Nelle sale Usa e su HBO Max dal 16 luglio 2021.

Siete pronti? La Tune Squad sta per schierarsi sul campo di Space Jam: New Legends – prossimamente al cinema. #SpaceJam pic.twitter.com/EwvwFAHmgX — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) March 29, 2021

Siete pronti? La Tune Squad sta per schierarsi sul campo di Space Jam: New Legends – prossimamente al cinema. #SpaceJam pic.twitter.com/Rn5oYRkysK — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) March 29, 2021