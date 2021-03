Fabio Rovazzi e la sua intervista ai protagonisti di The Falcon and the Winter Soldier

Con l’arrivo su Disney+ dei primi due episodi di The Falcon and the Winter Soldier è tempo di saperne di più, e chi meglio di Fabio Rovazzi per tirare fuori qualche segreto dalla bocca dei due protagonisti della serie.

Attraverso il suo canale Twitch, lo showman Fabio Rovazzi ha avuto modo di intervistare in esclusiva Anthony Mackie (Falcon) e Sebastian Stan (Soldato d’inverno), chiedendo loro alcune curiosità su The Falcon and the Winter Soldier, ma anche su quello che potrà essere il futuro del Marvel Cinematic Universe dopo il blip avvenuto con Avengers: Endgame. L’intervista è da subito divenuta tendenza su Twitter generando numerose conversazioni sull’argomento, è ora disponibile anche sul canale ufficiale Marvel Italy.

THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER

PRODUZIONE: Le riprese sono partite all’inizio di novembre. La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe. CAST: Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills, Danny Ramirez.

TRAMA: In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità – e la loro pazienza – in The Falcon e The Winter Soldier dei Marvel Studios. Questa nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale. In arrivo su Disney+ questo autunno.

Dal 19 Marzo 2021 su Disney+.