Spider-Noir: Brendan Gleeson sarà il villain della serie tv

Il candidato all’Oscar Brendan Gleeson avrà un ruolo da villain in Spider-Noir, la serie tv incentrata sulla famosa variante di Spider-Man.

Variety quest’oggi ha confermato l’ingaggio dell’attore, riferendo tra l’altro che il suo sarà un ruolo da villain. Nessun dettaglio sull’identità del villain è stato però rivelato. Le trattative tra MGM+ e l’entourage di Gleeson sarebbero partite nel mese di luglio, proprio come riportato in uno dei nostri ultimi aggiornamenti sulla serie tv (qui nel dettaglio).

Brendan Gleeson ha ottenuto lo scorso la nomination all’Oscar per la sua interpretazione in “Gli spiriti dell’isola“, mentre sarà presto in Joker: Folie à Deux in un ruolo ancora non rivelato (la notizia nel dettaglio).

Harry Bradbeer è pronto a dirigere e produrre esecutivamente i primi due episodi della serie, che Oren Uziel e Steve Lightfoot stanno sviluppando come co-showrunner. Nel team creativo spiccano i nomi di Phil Lord e Chris Miller, i quali supervisionano come produttori esecutivi, avendo già avuto a che fare con Spider–Man Noir nel film animato Spider-Man: Un nuovo universo.

Il cast di Spider-Noir al momento comprende Nicolas Cage nel ruolo di Spider-Man Noir, Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Li Jun Li. Spider-Noir debutterà negli USA su MGM+, mentre a livello globale sarà Prime Video ad occuparsi della trasmissione in più di 240 paesi e territori.

