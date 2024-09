James Earl Jones è morto, è stato doppiatore di Darth Vader

L’attore James Earl Jones è morto, era da molti noto come doppiatore originale di Darth Vader nei primi film Star Wars.

La conferma del decesso è arrivata poco fa attraverso una dichiarazione del suo portavoce su Variety: James Earl Jones aveva 93 anni, al momento del decesso si trovava nella sua casa nella contea di Dutchess, New York.

Jones ha partecipato in carriera ad oltre 80 film, offrendo il suo immenso talento anche al teatro, e questo nonostante la lunga lotta da bambino con una grave forma di balbuzie. La carriera di Jones, lunga oltre 60 anni, ha spiccato il volo a fine anni cinquanta, quando ha iniziato a recitare a Broadway, tra l’altro nel 2022, il Cort Theatre è stato rinominato in suo onore.

Al cinema ha ottenuto ruoli iconici sin dagli sessanta: tra le prime interpretazioni più famose si ricordano quelle in “Il Dottor Stranamore” (1964), “The Man” (1972). Ma è nel 1977 che il nome di James Earl Jones ha ottenuto un posto nella grande Hollywood che conta, di fatto quell’anno ha doppiato il famoso villain Darth Vader in “Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza“, ripetendo poi l’esperienza in altre occasioni, ultima delle quali nella serie tv “Obi-Wan Kenobi“, datata 2022. La voce inconfondibile di Jones è stata prestata a Musafa nel film animato del 1993 “Il Re Leone“, ed anche in questo caso l’attore ha rinsaldato tale collaborazione nel sequel e nel remake.

Tra gli ultimi ruoli da interprete della sua carriera si ricorda quello in Coming 2 America, il sequel della commedia con Eddie Murphy dal titolo Il Principe cerca Moglie del 1988.

Una vera leggenda del cinema hollywoodiana si è spenta.

Correlati