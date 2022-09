Brendan Gleeson si è unito al cast di Joker: Folie à Deux

Il cast di Joker: Folie à Deux in queste ore è cresciuto ancora, il nome nuovo è quello del veterano hollywoodiano Brendan Gleeson.

A confermare l’ingaggio dell’attore è stato poco fa un aggiornamento proveniente da Deadline, in cui però non è specificato alcun dettaglio sul ruolo. La celebre fonte ha aggiunto, inoltre, che Warner Bros attualmente è ancora in trattative per riportare a bordo del progetto Zazie Beetz, l’attrice che ha prestato il volto alla vicina di Arthur Fleck/Joker.

JOKER: FOLIE A’ DEUX

Il nuovo film sarà co-scritto e diretto da Todd Phillips, l’altro co-sceneggiatore è Scott Silver. Nel cast Joaquin Phoenix, premio Oscar per la sua interpretazione nel primo capitolo, Lady Gaga e Brendan Gleeson. La data di uscita del film al cinema è fissata per il 4 ottobre 2024.

Joker è stato diretto da Todd Phillips. Nel cast ufficiale figuravano Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais, Shea Whigham, ed ovviamente Joaquin Phoenix nel ruolo del Joker, Douglas Hodge nel ruolo di Alfred, Dante Pereira-Olson sarà Bruce Wayne.

LA SINOSSI: Joker ruoterà intorno all’iconico villain, e sarà una storia originale, mai apparsa sul grande schermo. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck (Phoenix), un uomo ignorato dalla società, non sarà soltanto uno studio crudo del personaggio ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.