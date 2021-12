Spider-Man: No Way Home sulla copertina di Entertainment Weekly

L’atteso cinecomic Spider-Man: No Way Home è finito questo mese sulla speciale copertina della celebre rivista Entertainment Weekly.

La copertina è stata presentata in rete nella giornata appena passata, e condivisa attraverso tutti i canali social del film diretto da Jon Watts. All’interno del prossimo speciale, inoltre, è presente una guida completa per neofiti e non dedicata al ritorno del mitico Amichevole Spider-Man di quartiere. Nelle ore precedenti a questo aggiornamento, inoltre, vi abbiamo mostrato i poster esclusivi dedicati ad alcuni dei villains presenti in Spider-Man: No Way Home, li trovate a questo indirizzo.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. USCITA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021. In Italia dal 16 dicembre.

TRAMA: Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.