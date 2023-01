Spider-Man: Across the Spider-Verse, ecco i loghi dei tanti protagonisti

La campagna promozionale legata a Spider-Man: Across the Spider-Verse sta entrando nel vivo, ed a quanto pare il trailer non è l’unica arma da sfoggiare per ammaliare i fan Marvel.

In un recente aggiornamento, infatti, la Sony ha deciso di mostrare al pubblico i loghi dei vari supereroi che appariranno nel primo dei due film dedicati a Miles Morales/Spider-Man che approderanno al cinema nei prossimi due anni. Avendo ammirato il trailer (qui) lo scorso mese è palese che mancano all’appello molti altri loghi, ed è per questo che ci aspettiamo nuovi aggiornamenti in merito. Intanto godiamoci questi primi 9.

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

Il film è stato co-diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson. In cabina di produzione Phil Lord, Chris Miller, Avi Arad. L’animazione è stata curata da Sony Pictures Animation. Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà distribuito il 2 giugno 2023, mentre Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (seconda parte) dal 29 marzo 2024. NEL CAST VOCALE Jake Johnson, Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Nicolas Cage, Issa Rae, Oscar Isaac, Daniel Kaluuya.

TRAMA

Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga Spider-Verse, vincitrice di un premio Oscar®, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

I LOGHI DEI VARI EROI