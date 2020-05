Spettacolo nel trailer della stagione finale di L'attacco dei giganti

E' apparso in rete il trailer relativo all'ultima stagione di L'attacco dei giganti, anime di successo atteso dai tanti amanti del genere.

Come oramai noto, l'emergenza da Covid-19 ha rallentato lo sviluppo dell'ultima stagione, pertanto manca ancora una data di lancio in Giappone, ma il lancio del trailer sembra promettere bene.

Il fumetto originale ha esordito in Giappone nel 2009 e da allora si conferma un grande successo di vendite. La storia è ambientata in un mondo sotto il costante e terribile attacco di creature mostruose, e narra del corpo di difesa che protegge l’umanità intera. L’Attacco dei Giganti ha esordito nel 2009 su Bessatsu Shonen Magazine, di Kodansha, quando l’autore aveva ventitré anni. Il manga è stato stampato in 86 milioni di copie in tutto il mondo, ha ispirato tre stagioni animate e dei film live action.

In Italia, il manga originale e le altre storie legate al franchise sono edite da Planet Manga. L’anime è disponibile sulla piattaforma di streaming VVVVD, su Netflix e Prime Video, mentre la versione home video è curata da Dynit.

IL TRAILER