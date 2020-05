Il trailer di Curon, la misteriosa serie italiana di Netflix

CURON

Il trailer della nuova serie originale italiana Netflix prodotta da Indiana Production - DAL 10 GIUGNO. SOLO SU NETFLIX

Netflix rilascia oggi il trailer di CURON, la nuova serie originale italiana Netflix, prodotta da Indiana Production, che sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 10 giugno.

La serie è un supernatural drama in cui mistero, leggenda e realtà si fondono per dare vita ad un racconto capace di trasportare gli spettatori in un incredibile viaggio alla scoperta di se stessi e della propria identità. Un percorso in cui non tutto è come sembra; anche sotto la superficie di quello che conosciamo si nascondono inquietanti misteri.

I protagonisti della serie sono: Valeria Bilello (Anna), Luca Lionello (Thomas), Federico Russo (Mauro), Margherita Morchio (Daria), Anna Ferzetti (Klara), Alessandro Tedeschi (Albert), Juju Di Domenico (Miki), Giulio Brizzi (Giulio), Max Malatesta (Ober) e Luca Castellano (Lukas).