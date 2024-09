Il remake americano dell’horror scandinavo Speak No Evil comincia col piede giusto al Box Office USA, per Beetlejuice Beetlejuice si prevede un nuovo primato.

Accompagnato da una serie di ottime recensioni (87% su Rotten Tomatoes), Speak No Evil ha raccolto venerdì un incasso stimato di 5 milioni di dollari, cifra che include anche l’anteprima del giovedì da 1,3 milioni. Sicuramente non si tratta di una partenza a razzo ma, considerando il chiacchiericcio intorno a quest’operazione remake ma anche il basso budget, i più che probabili 12,5 milioni entro domenica non possono essere considerati una brutta cosa.

Beetlejuice Beetlejuice, come anticipato, si avvia a vincere nuovamente il botteghino americano. Secondo le stime offerte da Deadline, infatti, il film di Tim Burton ha raccolto 14 milioni di dollari venerdì, per quello che si presenta come il secondo miglior venerdì di sempre per il mese di settembre. Previsioni alla mano, Beetlejuice 2 potrebbe portare a casa entro domenica circa 50 milioni.

Deadpool & Wolverine, inoltre, sembra poter tenersi stretto il podio anche in questo weekend. Il film Marvel di fatto ha incassato venerdì altri 5 milioni di dollari, con una stima totale entro domenica sera di 620 milioni.

