Anche quest’anno Hulu presenterà il classico appuntamento da brividi con American Horror Stories e Huluween.

In concomitanza con l’arrivo della classica notte delle streghe, che noi tutti conosciamo come Halloween, il servizio di streaming americano si prepara a lanciare 5 episodi speciali di American Horror Stories, lo spin-off della serie TV American Horror Story, inclusi chiaramente nell’ambito dell’appuntamento annuale noto come Huluween.

La data scelta per il lancio è il 15 ottobre 2024 su Hulu e Disney+ per gli abbonati in bundle negli Stati Uniti, e su Disney+ a livello internazionale.

La serie è prodotta esecutivamente da Murphy, Falchuk, Alexis Martin Woodall, Max Winkler, Manny Coto e Jon Robin Baitz. Il franchise è prodotto da 20th Television.

Nel cast dei cinque episodi spiccano i volti di Michael Imperioli, Henry Winkler, Dyllón Burnside, Debby Ryan , Jeff Hiller, Jessica Barden, Angel Bismark Curiel, Guy Burnet, Victor Garber e June Squibb.

